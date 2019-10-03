الامم المتحدة تدخل على خط ازمة الاحتجاجات في العراق

اعرب الممثلة الخاصة للأمين العام لأمم المتحدة في العراق جينين هينيس – بلاسخارت يوم الاربعاء عن قلقها البالغ ازاء العنف الذي رافق بعض التظاهرات في العاصمة بغداد والمحافظات الاخرى، داعية الى التهدئة وضبط النفس.

وجددت الممثلة الخاصة في بيان صادر اليوم، على التأكيد على الحق في الاحتجاج، وقالت: لكل فرد حق التحدث بحريةٍ بما يتماشى مع القانون.

وحثت السلطات على توخي ضبط النفس في التعامل مع الاحتجاجات لضمان سلامة المتظاهرين السلميين مع الحفاظ على القانون والنظام، وحماية المواطنين والممتلكات العامة والخاصة.

وتظاهر الالاف من الاشخاص في ساحة التحرير وسط بغداد مطالبين بتوفير الخدمات، وتحسين الواقع المعيشي، وتوفير الوظائف للعاطلين، والقضاء على ظاهرتي البطالة المتفشية في المجتمع، والفساد المالي والاداري المستشري في دوائر الدولة ومؤسساتها.

واعلنت الحكومة العراقية عن مقتل متظاهر واصابة 200 اخرين بجروح بينهم عناصر امن بالتظاهرات التي شهدتها بغداد امس.

وقال رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي يوم الثلاثاء ان حكومته باشرت بالتحقيق في سقوط ضحايا من المتظاهرين والقوات الامنية في الاحتجاجات التي شهدتها العاصمة الاتحادية بغداد وباقي المحافظات الاخرى.