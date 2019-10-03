التحالف الدولي في العراق : نتابع الاحتجاجات ونحتفظ بحق الدفاع عن النفس

قال التحالف الدولي ضد داعش بقيادة امريكا ، انه یستمر بمتابعة تقاریر الإحتجاجات في العراق ، داعياً جمیع الأطراف الى الحد من التوتر ونبذ العنف ، لافتاً الى إن الخسائر في الأرواح والإصابات – بین المدنیین وقوات الأمن العراقیة – تبعث على بالغ القلق.

المتحدث الرسمي باسم التحالف العقید مایلز ب. كاگینز ، قال في بيان : ” نؤمن بأنّ التظاھرات العامة السلمیة عنصر أساسي في جمیع الدیمقراطیات، ولا یوجد مكان للعنف فیھا “. موضحاً ” نعتمد على الحمایة من قوات الأمن العراقیة ” . مشيراً الى إنّ ” الإنفجارات ھذا الصباح في المنطقة الدولیة تخضع للتحقیق من قبل قوات الأمن العراقیة “.

وكان قد سُمعت اصوات انفجارات داخل المنطقة الخضراء ببغداد وسماع صافرات الإنذار، اليوم الخميس .

وسقط صاروخ بالقرب من السفارة التركية داخل المنطقة ، بينما سقط صاروخ ثانٍ في جسر الحارثية بمحيط المنطقة الخضراء شديدة التحصين.

وتابع المتحدث الرسمي باسم التحالف ” نحن نقدر إستجابة قوات الأمن العراقیة السریعة. لم یتم قصف أي مرفق أو منشأ مُستخدم من قبل قوات التحالف. كما وتحتفظ قوات التحالف بالحق في الدفاع عن نفسھا، ولن یتم التسامح بخصوص أي ھجوم على الأفراد” . مكرراً بأن ” التحالف موجود ھنا تلبیة لدعوة من حكومة العراق “.

العقید كاگینز ، اضاف ” نحن نواصل دعمھم في مھمة دحر فلول داعش وتحقیق الأمن الإقلیمي طویل المدى”.

وكان رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي أعلن حظر التجوال في بغداد اعتبارا من الخامسة من صباح اليوم الخميس حتى إشعار آخر.

هذا فيما أفادت مصادر صحفية وشهود عيان ، اليوم الخميس ، أن حصيلة قتلى الاحتجاجات في العراق ارتفعت الى 19 قتيلاً ، والمصابين الى الف .