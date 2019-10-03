الخارجية التركية تطلب من مواطنيها عدم السفر إلى العراق بسبب المظاهرات

طلبت وزارة الخارجية التركية، من مواطنيها بتجنب السفر إلى المناطق التي تشهد مظاهرات بالعراق، إلا في حالات الضرورة القصوى.

وقالت الخارجية التركية في بيان: “نوصي مواطنينا بتجنب السفر إلى المناطق التي تشهد مظاهرات منذ الأول من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري في محافظات مختلفة بالعراق بما فيها العاصمة بغداد”.

كما نصحت الوزارة المواطنين الأتراك الموجودين حاليًا بالعراق بمتابعة التحذيرات الصادرة عن السلطات العراقية، وتجنب التواجد في الأماكن المكتظة، وتوخي الحذر بخصوص سلامتهم الشخصية.

وأرفق البيان أرقام هاتفية للتواصل مع السفارة في بغداد والقنصليات التركية بالعراق في حال وجود حاجة لمساعدة.

وتظاهر آلاف العراقيين في بغداد ومحافظات أخرى، مطالبين بتوفير الخدمات، وتحسين الوضع المعيشي، وتوفير فرص عمل، والقضاء على البطالة والفساد المالي والإداري في مؤسسات الدولة.

واستخدمت الأجهزة الأمنية وقوات مكافحة الشغب الرصاص الحي وخراطيم المياه الساخنة وقنابل الغاز المسيل للدموع من أجل تفريق المحتجين من أمام جسر “الجمهورية” المؤدي إلى المنطقة الخضراء المحصنة ببغداد ومبنى الحكومة الاتحادية، ومواقع أخرى في محافظات عديدة؛ ما أوقع ضحايا، وفق مصادر متطابقة.