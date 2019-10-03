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السفارة الامريكية “تأسف” لاستخدام العنف في الاحتجاج وتوجه رسالة

عبرت السفارة الامريكية في بغداد عن اسفها لإستخدام العنف خلال الاحتجاجات التي شهدتها بغداد ومدن اخرى.
وذكر بيان للسفارة انها تواصل “مراقبتها عن كثب للإحتجاجات الأخيرة. إن التظاهر السلمي هو حقٌ أساسي في جميع الأنظمة الديمقراطية ولكن لا مجال للعنف في التظاهرات من قبل أيٍ من الأطراف”.
واضاف “نشعر بالأسى على الأرواح التي زُهقت ونقدم تعازينا لذوي الضحايا مُتمنين الشفاء العاجل لجرحى القوات الأمنية والمُحتجين. كما وندعو الأطراف كافة الى نبذ العنف مع ضبط النفس في ذات الوقت”.
وشهدت بغداد ومحافظات جنوبية أخرى أمس الثلاثاء، تظاهرات حاشدة قتل فيها 3 مدنيين على الأقل وجرح أكثر من 250.

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