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الصدر يُعلن رفضه التعدَّي على المتظاهرين العُزل

أعلن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم الأربعاء، رفضه التعدَّي على المتظاهرين. 

وقال الصدر في تغريدة له على موقعه في “تويتر”  :”أننا لا نريد ولا نرى من المصلحة تحول التظاهرات الشعبية الى تظاهرات (تيارية) والا لأمرنا ثوار الاصلاح بالتظاهر معهم، ولكننا نريد الحفاظ على شعبيتها تماماً”.

وطالب بـ “سلمية التظاهرات، ولو بأسنادها بأعتصامات سلمية أو اضراب عام يشترك به الشعب كافة”، معبراً عن رفضه “التعدّي على المتظاهرين العُزل الذين لا يريدون علواً في الأرض ولا فساداً ولا عنفاً”.
وخرج المئات من المتظاهرين منذ يوم أمس الثلاثاء، في عدد من محافظات البلاد، فيما أصيب العشرات منهم نتيجة مواجهات مع القوات الامنية.
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