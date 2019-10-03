العراق يستدعي السفير الايراني ويبلغه رفضاً مطلقاً لتصريحاته بشأن التحالف الدولي

اعلنت وزارة الخارجية العراقية، الاربعاء، استدعاء السفير الايراني في بغداد ايرج مسجدي.

وقالت الوزارة في بيان انها استدعت “سفير الجمهورية الاسلامية الايرانية في بغداد وأبلغ وكيل الوزارة الأقدم عبدالكريم هاشم مصطفى، السفير الإيرانيّ الرفض المطلق لما أدلى به الأخير في تصريح سابق حول استهداف قوات التحالف الدولي العاملة في العراق، والتي تعمل بطلب الحكومة العراقيّة، وبالتنسيق معها، وتقوم بمهمة التدريب وتقديم الاستشارات للقوات العراقية”.

واضاف البيان “أكّد وكيل الوزارة أنّ بغداد لن تسمح بأن تكون ساحة صراعات دولية، أو أن تكون ممرّاً أو مقرّاً لايّ اعتداء يضرُ دول الجوار أو أصدقاء العراق من دول الإقليم والعالم، وأعربَ عن رفض وزارة الخارجية للاعتداء على الدبلوماسيين اللذين كانا في مَهمّةٍ رسميّةٍ في قنصليّة العراق العامّة في مدينة مشهد، كما طالبَ في الوقت نفسه السلطات الأمنيّة الإيرانيّة بالتحقيق لمعرفة مُلابَسات الحادث، واتخاذ الاجراءات اللازمة للحدِ من تكرار حوادث الاعتداء على المواطنين العراقيين الذين تربطهم بالجمهورية الاسلامية الايرانية علاقات أخوية وتأريخية ومصيرية متميزة”.

وبينًّ أن “العراق، وفي الوقت نفسه، يحرص على إدامة علاقات مُتوازِنة ومُستقِرّة مع الجمهورية الاسلامية الايرانية”.