الفياض يتباحث مع وزير الدفاع الامريكي تطوير التعاون وتجنب تصعيد عسكري بالمنطقة

التقى مستشار الأمن الوطني فالح الفياض خلال زيارته واشنطن مارك اسبر وزير الدفاع الامريكي وبحضور الجنرال مارك ميلي رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكي

وجرى بحث العلاقة بين البلدين وآفاق تطويرها وخصوصاً التعاون العسكري والأمني في مجال مكافحة الإرهاب، كما وتم التطرق للاوضاع المتأزمة في المنطقة والتأكيد على ضرورة حلها من خلال الحوار وتجنب اي تصعيد عسكري يعرض المنطقة والعالم إلى مخاطر كبرى.

وجرى البحث في الدور الايجابي للعراق في السعي لتوطيد دعائم الاستقرار في المنطقة وضرورة استمراره في ذلك، بحسب بيان لمكتب الفياض.