القوات الأمنية العراقية تفجر سيارة مفخخة قرب مركز شرطة في الأنبار

أعلنت القوى الأمنية العراقية أنها فجرت سيارة مفخخة قرب مركز شرطة هيت في محافظة الأنبار غرب البلاد.

ونقل موقع السومرية نيوز عن مصدر أمني قوله إن القوات الأمنية تمكنت من تفجير سيارة مفخخة تحت السيطرة قرب مركز شرطة هيت غرب الأنبار مضيفا أن القوى الأمنية انتشرت قرب مكان السيارة المفخخة تحسبا من وجود سيارات أخرى.

وتواصل القوات العراقية ملاحقة فلول تنظيم “داعش” الإرهابي في مختلف مناطق البلاد وبين الفينة والأخرى يتم العثور على مستودعات ذخيرة وسيارات مفخخة وأوكار كان يستخدمها إرهابيو التنظيم المذكور لتنفيذ مخططاتهم الإجرامية.