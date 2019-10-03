ايران متفائلة من حكومة كوردستان وتبدي استعدادها لأي مساعدة لازمة

استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، الأربعاء، سفير إيران لدى العراق ايرج مسجدي والوفد المرافق له.

وجرى في الاجتماع بحث العلاقات بين إقليم كوردستان وإيران وسبل تعزيزها، كما تم التباحث بشأن آخر التطورات في الساحة العراقية والمنطقة.

وقال سفير إيران خلال الاجتماع “إننا ننظر إلى التشكيلة التاسعة لحكومة إقليم كوردستان بتفاؤل لتعزيز العلاقات بين إقليم كوردستان والجمهورية الإسلامية”.

وعبر مسجدي عن استعداد بلاده لأي مساعدة لازمة.

وخلال الاجتماع، أكد الجانبان على الحل السلمي لجميع المشاكل والخلافات بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية على أساس الدستور.