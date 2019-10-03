بالفيديو…أكاديمي عراقي : بيان مجلس الأمن الوطني عقب الاحتجاجات يبعث بعدة رسائل

بالفيديو…أكاديمي عراقي لقناة الغد: بيان مجلس الأمن الوطني عقب الاحتجاجات يبعث بعدة رسائل

قال الدكتور حيدر حميد أستاذ العلوم السياسية العراقي إن تطور الأحداث واتساع رقعة التظاهرات الاحتجاجية في العاصمة بغداد ومناطق أخرى دفع الحكومة لعقد اجتماع لمجلس الأمن القومي العراقي من أجل اتخاذ بعض الخطوات لتهدئة المتظاهرين واحتواء التظاهرات عبر إرسال عدة رسائل.

وأضاف حميد خلال لقاء له في قناة الغد أن تلك الرسائل تفيد بأن التظاهر هو حق مشروع للشعب العراقي إن تمت المحافظة على السلمية وعدم المساس بالممتلكات العامة والخاصة، أيضا شملت الرسائل التأكيد على حماية المتظاهرين والممتلكات العامة من محاولات المندسين للعبث بتلك الممتلكات، مؤكداً أنه يجب على المتظاهرين الحفاظ على سلمية المسيرات وعدم السماح لأي جهة سياسية باختراقهم كي لا تحيد تحركاتهم عن مسارها الحقيقي وعن سلميتها، بشكل سيعطي للحكومة والجهات الأمنية العراقية الحجة لاستخدام القوة والعنف.

وأوضح حيمد أن تلك الاحتجاجات وصلت لمرحلة متقدمة، إذ خرجت الجماهير منتفضة ضد الأوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية وتتهم النظام السياسي بالمسئولية في تردي تلك الأوضاع، وأن هذا الحراك من أجل تحقيق مطالب مشروعة للشعب، لافتا إلى أن من بين الأمور التي أثارت المحتجين هي استخدام الأجهزة الأمنية للقوة المفرطة مما استنفر المحتجين للتصعيد من احتجاجاتهم.

وأشار حيمد إلى أنه كان يفترض قيام الحكومة بخطوات مهمة بالحفاظ على سلمية التظاهرات، ومنع حدوث احتكاكات بين قوات الأمن والمتظاهرين واحتواء التظاهرات، كما كان يجب على رئيس الحكومة العراقية أن يلتقي بالمتظاهرين أو إرسال وفود للحوار معهم أو أن يخرج ببيان ليظهر استجابة لمطالبهم.