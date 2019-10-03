بالفيديو…كاميرا في جولة خاصة داخل حديقة النباتات الملكية في إنجلترا الشهيرة بإسم ” كيو جاردنز KEW GARDENS”

بالفيديو…كاميرا قناة الغد في جولة خاصة داخل حديقة النباتات الملكية في إنجلترا

أتيحت لكاميرا قناة الغد جولة خاصة داخل حديقة النباتات الملكية في انجلترا والمعروفة باسم “كيو جاردن”، والتي تُعد واحدة من أجمل الحدائق بالبلاد، وتتميز بمساحتها الشاسعة وأقسامها العديدة وتعدد الزهور والنباتات فيها والتي جُمعت من كل العالم.

وأشار تقرير الغد إلى أن حديقة النباتات الملكية تم تشييدها بطلب من الأميرة أوجستا عام 1795، وتحتوي على العديد من النباتات الناردة، وتم تصميم حديقة أطفال فيها ليستمتع الأطفال بقضاء الوقت بتواجدهم وسط النباتات، النادرة وبرغم وجود ألعاب في الحديقة إلا أن التركيز دائما ينصب على مشاهدة النباتات.

وتابع التقرير أنه مع مرور السنوات وتوسع الحديقة تم إلحاق مباني إخرى إليها، تلك التي أتاحت إقامة حفلات الزواج والمناسبات في هذا المكان، ويُزرع في حديقة النباتات أكثر من 200 نوع من الخضراوات والفواكه والأعشاب، ويتم بيع تلك المنتجات خلال فصل الصيف كما يتم استخدامها أيضا في مطعم الحديقة خلال بعض المناسبات.

وتبلغ مساحة الحديقة الملكية 120 هكتاراً، وتوفر الحديقة وسيلة مواصلات لذوي الاحتياجات الخاصة لتسهيل التنقل والتنزه داخل الحديقة.