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بالفيديو…محلل سياسي : إسقاط الفاسدين هو المخرج لتهدئة الشارع العراقي

بالفيديو…

 محلل سياسي لقناة الغد: إسقاط الفاسدين هو المخرج لتهدئة الشارع العراقي

 قال زيد العيسي المحلل السياسي العراقي إن إسقاط رؤوس الفساد في العراق بعد أن يكشفها رئيس الحكومة، عادل عبد المهدي، هو المخرج من الأزمة التي يشهدها العراق لكي يهدأ الشارع والاحتجاجات التي تعصف بشوارع العاصمة بغداد، متابعاً أنه يجب على رئيس الوزراء أن يخرج ويتحدث مع المواطنين بكل صراحة.

وأضاف العيسي خلال لقاء له في قناة الغد أن الحكومات العراقية فشلت في السابق ولم تتعامل مع الدعم الهائل الذي حظيت به من المرجعيات العراقية، مؤكداً أن الشارع مل من التقلبات التي ضربت الكتل السياسية والصراعات على المناصب، متابعاً أن أن من يحكم الآن كانوا في السابق من المعارضة وكانوا فاسدين ويحاربون الكفاءات.

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