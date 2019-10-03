بيان صادر عن القيادة العامة للجبهة الوطنية للتغيير في العراق

أيها الشعبُ العراقي العظيم

يا أبناء الرافدين الخالدين

اليوم يقفُ الباطل كله ضد الحق كله. اليوم يقف أبناءنا وبناتنا وأخوتنا وأخواتنا بصدور عارية يتلقفون رصاص الغدر والخيانة من حكومة الفساد والتبعية المتحصّنة بحراب الأجنبي . أيها الشعب العراقيّ الأبيّ ، أيّها الشباب الثوري المنتفض ، إنكم تُسطّرون اليوم ومن جديد أروع ملاحم الشرف والعزّة والكرامة بينما تكتب حكومة المرتزقة في بغداد بصفحات من العار في مسيرتها المشينة ومسارها الإجرامي الذي يندى له جبين الانسانية جمعاء. ومن واجبنا الوطني وحرصنا على نجاح انتفاضتكم نعلنُ عن موقفنا التالي:

أولا / إن الجبهة الوطنية للتغيير في العراق لاتدّعي قيادتها لهذه التظاهرات ولكننا متواجدون بأفرادنا معكم في ساحات العزة والكرامة . لذا نُحذّرُ من أن هنالك من يحاول أن يركب الموجة الثورية ويُحرّف أهدافها من اجل مصالح ضيقة ، وعلى كل الأحرار في العراق أن يلموّا شعثهم ويتحدوا مع الشباب الثوري من أجل الوصوص الى أهداف الثورة التي أصبح عمرها الآن عدة سنين .

ثانيا / على الشباب الثائر أن يوحد الأهداف في الاتجاه التالي.

1- إسقاط حكومة عادل عبد المهدي إمّا بالاستقالة أو حلّها بالقوة الشعبية . حيثُ أنّ الشعب هو مصدر السلطات والشعب الذي يُقتلُ في شوارع العراق الآن هو هذا المصدر الذي قال قولته بأنّ لاللظلم والغدر والعدوان .

2- على البرلمان الحالي أن يقوم بتشكيل حكومة أزمة مؤقتة ولها كافة الصلاحيات، تتكون من أساتذة الجامعات ومن مختلف التخصصات بالاضافة الى ماترشحه القيادات الميدانية للحراك الشعبي بشرط عدم انتماء أي عضو في هذه الكابينة لأي حزب أو حركة أو تنظيم ومن سلُمت يداه وضميره من أموال ودماء العراقيين.

3- على البرلمان قبل أن يحُل نفسه في فترة أقصاها ثلاثة أشهر تعيين قُضاة مستقلين لم تشوبهم شائبة الفساد أو ممن تسلّم منصبا في الفترة السابقة ويُقصدُ بذلك منصبا سياسيا ، من اجل أن يُصار الى لجنة إعادة كتابة الدستور وإصدار قانون الانتخابات يمثل إرادة الشعب العراقي الحرة وليس إرادة أصحاب اموال الفساد والنفوذ.

4- على البرلمان كما ذُكر أعلاه أن يحُلّ نفسه خلال ثلاثة أشهر من أجل إجراء انتخابات حرة نزيهة يشرفُ عليها المجلسُ القضائي المذكور أعلاه .

5- إحالة ملفات الفساد الى المحاكم العراقية ومحاسبة كل متهم في الفساد منذ العام 2003 وحتى الآن.

6- التحقيق في جميع الجرائم التي ارتكبتها مختلف الجهات بحق العراقيين سواء في هذه التظاهرات او التي سبقتها مهما كان انتماءهم .

7- حل المليشيات بأجمعها ووضعها تحت إمرة القوات المسلحة البطلة ومعاقبة من تلطخت أيديهم بدماء الشعب من قيادات هذه المليشيات او منتسيبيها.

8- أخوتنا ورفقاءنا في القوات المسلحة والقوى الأمنية والشرطة الاتحادية ، إن هذا الشعب منكم وإليكم وهاهو اليوم منتفض بعد أن قامت حكومة الفساد والعمالة بالمساس بكرامتكم بمحاولة إذلالها رمزا وطنيا ألا وهو الفريق الركن عبد الوهاب الساعدي وأصرّت على أن يكون أمر قواتنا البطلة بيد من يعرف عنهم القاصي والداني بتبعيته وعمالته للأجنبي ، لذا نُهيبُ بأبناء قواتنا المسلحة والأمنية من الضباط والمراتب بأن يقفوا صفّا واحدا مع أبناء شعبنا العظيم . فهذه الأحزاب زائلة اما الشعب باقيا مابقيت أرضُ العراق . هذا يومكم المنشود فلا تخذلوا شعبكم من اجل من باع الأرض والعرض والشرف للأجنبي.

المجدُ والعزّةُ والرفعةُ والخلود لشهدائنا الأبرار. يامن كتبتم بأحرف من نور أعظم أسفار العزة والكرامة، ويامن كنتم الأفضل والأعزّ منا جميعا. يا أبناء شعبنا الخالد والعظيم هذه هي ساعةُ المنازلة التي حشد بها الباطل ادواته وأزلامه كلها امام الحق وجنوده وأبطاله وأبناءه كلهم ، اليوم بدأت منازلة الكرامة وملحمة الشرف الكبرى فلتلتحقوا بها قبل أن يتم قتل ووأد آخر أمل لكم بالعيش الكريم والرغيد .

عاش الشعب ، عاش العراق والمجد والعزة والخلود لشهدائنا أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

القيادة العامة للجبهة الوطنية للتغيير في العراق.

الثاني من تشرين الأول عام 2019.