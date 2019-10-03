Posted on by

تركيا توصي رعاياها بتجنب السفر للعراق وايران تغلق معبرين حدوديين معه

أصدرت تركيا تنبيهاً لرعاياها بعدم السفر الى المناطق التي تشهد اضطرابات في اعقاب الاحتجاجات التي تحولت الى عنف في مدن عراقية عديدة.

وتركزت المظاهرات الضخمة ، التي بدأت اول امس الثلاثاء، في بغداد قبل ان تمتد الى مدن جنوبية عديدة وخصوصاً النجف والناصرية والعمارة والديوانية وغيرها.

وقالت الخارجية التركية في بيان صدر مساء الاربعاء ، إنها توصي المواطنين الأتراك بالامتناع عن السفر إلى المناطق التي وقعت فيها الأحداث في هذه المرحلة، “إلا للضرورة القصوى”.

وبعد أن تخلل المظاهرات عنف واطلاق نار، أمر رئيس الوزراء العراقي بحظر التجوال في بغداد الى إشعار آخر، كما حجبت السلطات خدمة الإنترنت.

بدورها قررت ايران اغلاق معبرين حدوديين مع العراق.

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close