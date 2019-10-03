تركيا توصي رعاياها بتجنب السفر للعراق وايران تغلق معبرين حدوديين معه

أصدرت تركيا تنبيهاً لرعاياها بعدم السفر الى المناطق التي تشهد اضطرابات في اعقاب الاحتجاجات التي تحولت الى عنف في مدن عراقية عديدة.

وتركزت المظاهرات الضخمة ، التي بدأت اول امس الثلاثاء، في بغداد قبل ان تمتد الى مدن جنوبية عديدة وخصوصاً النجف والناصرية والعمارة والديوانية وغيرها.

وقالت الخارجية التركية في بيان صدر مساء الاربعاء ، إنها توصي المواطنين الأتراك بالامتناع عن السفر إلى المناطق التي وقعت فيها الأحداث في هذه المرحلة، “إلا للضرورة القصوى”.

وبعد أن تخلل المظاهرات عنف واطلاق نار، أمر رئيس الوزراء العراقي بحظر التجوال في بغداد الى إشعار آخر، كما حجبت السلطات خدمة الإنترنت.

بدورها قررت ايران اغلاق معبرين حدوديين مع العراق.