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تظاهرات الوسط و الجنوب

احمد كاظم

اسباب اقتصار التظاهرات و الاعتصامات على الوسط و الجنوب:

اولا: اهل الوسط و الجنوب تهدر اموال نفطهم من قبل الفاسدين الشيعة على دولة كردستان الغنية و بقية العراق

ثانيا: اهل الوسط و الجنوب يهدر نفطهم من قبل الفاسدين على الملك الاردني الذي حذّر من الهلال الشيعي و على شعبه الزرقاوي الذي يقيم المآتم على روح صدام قاتل الشيعة.

ثالثا: لان بقية العراق اهله لا يعيشون في بيوت الطين و لا مدارسهم على الارصفة كما هو الحال في الوسط و الجنوب.

رابعا: لان بقية العراق اهله يشربون الماء الزلال و العصائر بدلا من الماء الخابط الملوث الذي يشربه اهل الوسط و الجنوب.

خامسا: لان بقية العراق اهله ينعمون في نور الكهرباء افضل بكثير من اهل الوسط و الجنوب الذين يعيشون في الظلام.

سادسا: لان الفساد المالي و السياسي و الاداري في الوسط و الجنوب اضعاف ما هو موجود في بقية العراق لان الساسة الشيعة فسادهم اضعاف فساد ساسة بقية العراق.

سابعا: لان اهل الوسط و الجنوب نفذ صبرهم من فساد الساسة الشيعة على راسهم ابو حفنة العدس الذي قتلهم بالرصاص و الغازات السامة كما فعل الفاسد ابو الصولات و الفاسد ابو حزم الفساد.

ثامنا: اهل البصرة اهل النفط المهدور قدموا 3 طلبات لتحويل المحافظة الى اقليم و وضع طلبهم على الرف الفاسد ابو الصولات و الفاسد ابو حزم الفساد و الفاسد ابو حفنة العدس.

ملاحظة: قتل و سجن و تعذيب منظمي المظاهرات السابقة في الوسط و الجنوب خاصة في البصرة يفسر عدم الظهور العلني لمنظمي التظاهرات الحالية.

ملاحظة: بالإضافة الى حظر التجوال لأجل غير مسمى لقطع ارزاق اهل البسطات الفقراء ابو الصبات سيعيد الصبات خاصة في المنطقة السوداء للحفاظ على سلامته و من معه من الفاسدين.

ختاما: ما ذكر يكفي لتفسير اقتصار التظاهرات على اهل الوسط و الجنوب للخلاص من الفاسدين الذين خانوا امانتهم.

الخلاص من الفاسدين الان قبل غد سيمهد الطريق لإقليم الوسط و الجنوب ثم دولة الوسط و الجنوب لينعم اهل النفط و الجنوب بنفطهم بدلا من هدره على الاخرين داخل العراق و خارجه.

قرارات ابو حفنة العدس المؤذية لقتل المتظاهرين و حظر التجوال فورية بينما هو في سبات عن القرارات التي تقضي على فساده و فساد من معه.

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