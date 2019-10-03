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جرحى من الحشد العشائري بانفجار ناسفة شرقي الفلوجة

كشف مصدر امني في شرطة محافظة الانبار(مركزها الرمادي) اليوم الاربعاء ، عن اصابة اثنين من عناصر الحشد العشائري بانفجار عبوة ناسفة من مخلفات داعش الارهابي خلال مرور دورية للحشد العشائري في قضاء الكرمة شرقي الفلوجة .

وقال المصدر ان” عبوة ناسفة من مخلفات تنظيم داعش الارهابي في منطقة الجنابيين في قضاء الكرمة شرقي الفلوجة انفجرت بعد مرور دورية للحشد العشائري ما اسفر عن اصابة اثنين من عناصرها بجروح متفاوتة”.

واضاف المصدر ، ان ” القوات الامنية شرعت بالتوجه الى مكان الحادث وتفتيش المنطقة بالكامل تحسبا من وجود مخلفات حربية اخرى قد تستهدف المدنيين وعناصر الامن”.

وبين المصدر ان” القوات الامنية تعمل على تامين جميع المناطق المحررة ومنها جزيرة الكرمة والقرى الزراعية التي تم تفكيك المئات من المخلفات الحربية منها خلال الفترة الماضية”.

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