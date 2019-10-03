حرق مبنى تيار الحكمة في النجف

كشف مصدر امني، الاربعاء، عن قيام متظاهرين غاضبين بحرق مقر تيار الحكمة في مدينة النجف.

وقال المصدر ان “متظاهرين اقتحموا مقر تيار الحكمة في مدينة النجف وقاموا باحراقه”.

يشار الى ان متظاهرين في النجف قاموا اليوم الاربعاء بحرق مقر حزب الدعوة الاسلامية في المدينة.

وشهدت بغداد ومحافظات جنوبية أخرى أمس الثلاثاء، تظاهرات حاشدة مطالبة بتحسين الخدمات ومكافحة الفساد، قتل فيها 3 مدنيين على الأقل وجرح أكثر من 250.

وفي هذه الاثناء تشهد بعض مناطق العاصمة بغداد انتشارا كثيفا للقوات الأمنية على خلفية تحضيرات لاحتجاجات جديدة.

القوات الأمنية العراقية عززت تواجدها في العاصمة، وأطلقت النار في الهواء لتفريق المتظاهرين في منطقة الباب الشرقي.

وتوجه رئيس أركان الجيش العراقي الفريق أول ركن عثمان الغانمي، في وقت سابق الأربعاء، إلى مدينة الناصرية بصحبة وفد عسكري وأمني، وعقد اجتماعا لتطويق الحراك الشعبي المدني، وسط أنباء عن إطلاق نار على المتظاهرين.

واندلعت التظاهرات في مناطق متعددة شمال وغرب العاصمة وشرقها حتى جنوبها وتم حرق الإطارات وقطع طرق حيوية تربط العاصمة ببقية المحافظات.