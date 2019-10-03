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حكومة اقليم كوردستان تجدد طمأنتها للموظفين: رواتبكم تتسلموها بموعدها

طمأنت حكومة اقليم كوردستان يوم الاربعاء الموظفين والعاملين في دوائرها ومؤسساتها بتسلم رواتبهم شهريا وبشكل منتظم.

وقال المتحدث باسم الحكومة جوتيار عادل في كملة له خلال مؤتمر بجامعة كوردستان في اربيل حول العلاقات بين اربيل وبغداد، ان الاتصالات بين حكومة الاقليم والحكومة الاتحادية مستمرة، وننتظر توصيات اللجان الفنية بشأن الحوارات لحل الخلافات والقضايا العالقة بين الجانبين.

واردف بالقول ان هناك لجنة بشأن الموازنة، وموضوع الموازنة حاليا في طور النقاش، وكذلك موضوع المناطق الكوردستانية خارج ادارة اقليم كوردستان،، وموضع البيشمركة ايضا”.

واضاف عادل “اطمئن شعب كوردستان بأن الرواتب موجودة وتُدفع في موعدها”، مؤكدا ان حكومة الاقليم “تبذل الجهود كافة لضمان استحقاقات الشعب”.

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