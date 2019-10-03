خامنئي لقادة الحرس : ينبغي أن لانكتفي بمنطقتنا .. استعدوا لـ”أحداث كبرى”

طالب المرشد الإيراني الاعلى ، علي خامنئي، قادة الحرس الثوري بـ “عدم الاكتفاء بالحضور في المنطقة والتمدد إلى نقاط أبعد من ذلك من أجل درء التهديدات”، على حد وصفه.

وقال خامنئي، في كلمته أمس الأربعاء، أمام قادة الحرس، والمنشورة عبر موقعه الرسمي، إن “الحرس الثوري يجب ألا يكتفي بالجغرافية الواسعة لمحور المقاومة، وأن ينظر إلى أبعد من ذلك”.

وأضاف: “هذه الرؤية الواسعة خارج الحدود وهذا الامتداد للعمق الاستراتيجي من أوجب واجبات البلاد”.

وحث المرشد الإيراني قادة الحرس على الاستعداد لـ”أحداث كبرى”، معرباً عن ارتياحه لأداء المؤسسة العسكرية.

واختتم: “لا ينبغي أن نكتفي بمنطقتنا، وأن نبقى في إطار الجدران الأربعة، وذلك لكي لا نضطر للتعامل مع التهديدات التي تأتي من وراء الحدود”.