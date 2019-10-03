دراسة مشاكل المتظاهرين من قبل الرئاسات الثلاث خداع وتسويف!؟

سالم لطيف العنبكي

أعلن اليوم عن قرارات الرئاسات الثلاث بخصوص التظاهرات الجارية في العراق ومطالب المتظاهرين لوضع حد للمعاناة التي تتحملها شرائح مختلفة من أبناء الشعب العراقي الذي يتعرض لهجمة أشرس من هجمة الدواعش وحواضنهم! لإنهاكه وإشغاله في مشاكله وحرمانه من أبسط مقومات الحياة من خلال بؤس التربية والتعليم والصحة والبطالة والخدمات الأخرى.

مطالب ومشاكل المتظاهرين اليائسين من هذه الحياة بسبب تصرف الحكومات المتتابعة لا تحتاج إلى دراسة يا سيد “محمد الحلبوسي”!؛ إنها مشاكل مزمنة ومنذ 16 سنة وإذا ألقينا بقسم منها على حجة الدواعش الأميركية السعودية! فإن السنين الأخيرة كفيلة برفع الحيف والغبن والظلم عن الشعب العراقي ومشاكله واحتياجاته أصبحت محفوظة ولا تحتاج إلى دراسة بل تحتاج بدء العمل والجهد لتنفيذ ما يمكن تنفيذه منها وبالسرعة الممكنة بدلا من تضييع الوقت بالدراسة وتشكيل اللجان ويقال “إذا أردت أن تقتل قضية فشكل لها لجنة”! وشبعنا لجان بدون نتيجة تذكر إلا في صرف المخصصات ومتطلبات هذه اللجان التي تعيش فترة من الترف على حساب القضية أي قضية.. كفانا لجان تحقيق ونحتاج إلى لجان تطبيق وتنفيذ!!؟

يكرر السيد “عبد المهدي” باحترام القانون وعدم التجاوز عليه عندما يتعلق الأمر بوجوده ووجود حكومته وسلطاته القمعية! أما مصالح الشعب والاهتمام به وبخدماته وإنسانيته وحقه في الحياة الحرة الكريمة فليس هناك قانون يحترمه!!؟ في كل دوائر الدولة لوحة تطالب باحترام الموظف ولا لوحة كتب عليها “يجب احترام المواطن”! وهكذا هي الحكومة والشعب تطالب باحترامها من قبل الشعب وهي لا تحترم الشعب وتحفظ حقوقه.

من هم “المندسون” في التظاهرات؟. المندسون في التظاهرات هم شباب وصبية عراقيون أهملتهم الحكومات العراقية وتركتهم فريسة للبطالة والمخدرات وترك المدارس وانعدام التربية والتوجيه والاحتضان مما جعلهم يشذون عن النهج والسلوك السوي؛ هؤلاء هم الذين يقومون بالأفعال المغلوطة والمرفوضة مثل رمي القوات الأمنية وعرباتهم بالحجارة أو حرق ممتلكات الدولة التي هي ملكهم! فهؤلاء هم ضحية تصرف الدولة والحكومات اتجاههم وليسوا من العملاء أو المأجورين كما يصفهم بعض المسؤولين ظلما وعدوانا ولتبرير ما يقومون به من أخطاء خلال التظاهرات السلمية.

يدعي أحد المذيعين في القناة العراقية آي أم أن اليوم! وتبدو عليه الحيرة!! :”مع مَنْ تتفاوض الحكومة..فليس هناك قيادة للمتظاهرين”! عجباً لهذا الغباء والخواء.. هذه التظاهرات نتيجة معاناة الشعب العراقي كافة نقية نظيفة من علاقة بالأحزاب أو الجماعات المختلفة والتي رفضت أكثرها المشاركة فيها ومن قبل أعرق الأحزاب المعروفة بالنضال!! .. هذه تظاهرات شعبية عامة تركت الأحزاب الفاسدة وراءها وتجاهلتها ليس لها قيادة أو منسقين ومطالبهم ليست جديدة هي معروفة وتعيشها جماهير الشعب والحكومة على علم بتفاصيلها.. لا وقت للدراسة والبحث عن القيادة!! المطلوب التنفيذ فورا لمطالب معروفة وإلا فسيتكون التظاهرة القادمة بعد حين أعنف وأشد وسوف تقلب كل الموازين في العراق.