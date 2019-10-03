رغم حظر التجوال وحجب الانترنيت .. تواصل الاحتجاجات في العراق وزيادة اعداد القتلى

مع تواصل الاحتجاجات الشعبية فيبغداد ومدن عراقية اخرى ، لليوم الثالث على التوالي ، أفادت مصادر صحفية وشهود عيان ، اليوم الخميس ، أن حصيلة قتلى الاحتجاجات في العراق ارتفعت الى 19 قتيلاً، في وقت حذر فيه مقرب من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر من “خطر محدق” بسبب حجب خدمة الإنترنت في البلاد.

واجتاحت مدن عديدة من البلاد بما فيها العاصمة بغداد احتجاجات واسعة مناهضة للحكومة قبل أن تتحول الى اعمال عنف بعد محاولة قوات الأمن تفريق المحتجين بالقوة .

وعلى إثر ذلك فرضت الحكومة العراقية حظراً للتجوال في بغداد اعتباراً من فجر اليوم حتى اشعار آخر ، فيما شهدت مدن جنوبية حظراً جزئياً بعد سقوط قتلى وجرحى بصفوف المحتجين.

و أطلقت قوات مكافحة الشغب العراقية الرصاص الحي في الهواء مجدداً، اليوم الخميس، لتفريق عشرات المتظاهرين الذين أشعلوا إطارات في ساحة التحرير ، وسط بغداد ، رغم حظر التجوال الذي دخل حيز التنفيذ فجراً.

وذكرت مصادر مختلفة ، أن 19 شخصاً قتلوا برصاص قوات الأمن التي تحاول فض الاحتجاجات منذ اول امس الثلاثاء ، بالاضافة لتجاوز عدد المصابين الالف .

لكن مصادر حكومية تعلن عدداً أقل من ذلك.

وتمثل الاحتجاجات الحالية أكبر تعبير عن الغضب العام حتى الآن ضد حكومة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي منذ توليها السلطة قبل نحو عام .

وحجبت وزارة الاتصالات الاتحادية منذ امس الاربعاء ، الإنترنت في عموم البلاد عدا اقليم كوردستان ، تزامنا مع انطلاق تظاهرات العاصمة بغداد وهو ما عرقل من جهود الحصول على آخر تطورات الاحتجاج او تواصل المحتجين والنشطاء .

وكتب محمد صالح العراقي، المقرب من الصدر، على صفحته في فيس بوك ، أن “التكتيم الاعلامي وقطع الانترنت في العراق ينذر بخطر محدق”.

وسبق أن قال الصدر على حسابه في تويتر إنه يتعين الحفاظ على “شعبية وسلمية” الاحتجاجات لكنه لم يستبعد تحريك انصاره لدعم زخمها.

ولطالما كانت التظاهرات التي يشهدها العراق منذ عام 2011 يقودها زعيم التيار الصدري، لكنه هذه المرة بدا انه لم يحشد اليها.

وعلى الرغم مرور 16 عاماً على سقوط النظام السابق إلا أن الخدمات في البلاد الغنية بالنفط لا تزال متردية وسط شح في فرص العمل وارتفاع معدلات الفساد.