صور: هنا الزاهد تعود إلى القاهرة وتخضع لجراحة في المرارة

عادت الفنانة هنا الزاهد برفقة زوجها النجم أحمد فهمي إلى القاهرة، بعد قضاء أيام شهر العسل في إحدى مستشفيات سنغافورة، وحسب تصريحات خاصة من والدتها شيرين المنزلاوي، فمن المقرر أن تخضع هنا بعد فترة قصيرة لجراحة إزالة حصوة في المرارة على يد فريق طبي مصري، أشرف طوال الفترة الماضية على علاجها أثناء تواجدها خارج البلاد بالتنسيق مع أطباء سنغافورة.

هنا الزاهد شاركت جمهورها على موقع إنستقرام أول صورة لها بعد وصولها إلى مصر عبر خاصية الإستوري بحسابها الرسمي بموقع إنستقرام، وعلقت عليها قائلة: شكرًا لكل واحد بجد أنا شوفت كمية حب منكوا ودعاء مشوفتهاش في حياتي..أنا بخير الحمد الله.

كما أكد زوجها الفنان أحمد فهمي وصولهما إلى مصر عبر عبر حسابه بموقع الفيس بوك قائلا: الحمد لله احنا رجعنا مصر .. شكرًا لكل الناس اللي كانت قلقانة على هنا.

وأشارت شيرين المنزلاوي والدة هنا زاهد إلى استقرار حالة ابنتها وتواجدها حاليا في منزلها للحصول على فترة راحة، وأكدت أنها سوف تخضع لعملية جراحية بالمرارة، بعدما اكتشف الأطباء أنها تحتوي على عدد من الحصوات لا بدّ من إزالتها.

يذكر أن الفنانة هنا الزاهد، أكدت تعرضها لوعكة صحية أجبرتها على دخول المستشفى ثلاث مرات، أثناء رحلتها لقضاء شهر العسل مع زوجها الفنان أحمد فهمي، ونشرت هنا عبر حسابها بموقع إنستقرام استغاثة إلى الله تطلب فيها الشفاء العاجل وتوقف الألم، وألمحت هي الأخرى لتعرضها لسحر أو حسد بقولها اللهم أخرج كل سوء ومكروه من جسدي.

هنا نشرت دعاء عبر حسابها قالت فيه: اللهم اشفني فأنت القوي لا شافي سواك .. اللهم أنت أعلم بوجعي .. ربي اشفيني شفاء لا يغادر سقما عاجلا غير آجل .. اللهم أخرج كل سوء ومكروه من جسدي، وتفاعل معها عدد كبير من نجوم الفن الذين حضروا حفل زفافها ومنهم النجم علي ربيع الذي وضع أول تعليق مؤمنا على دعائها وطالبا الاستجابة لها، وانضمت له الفنانة آيتن عامر وراندا البحيري.

وكان الفنان أحمد فهمي، قد نشر صورة لهنا وهي ترقد بأحد المستشفيات، وعلق قائلا: عامة أنا مليش في الحركات البيئة زي دى خالص ولا عمرى كنت هجيب سيرة ولا أنزل صور زي دي و بقالي شوية بهزر مع صحابى الزماكاوية عالماتش”.

وأضاف: بس إحنا برا مصر أنا وهنا وبقالنا يومين بنروح لدكاترة عشان هنا تعبانة ودلوقتي رحنا لتالت مرة عشان تعبت تاني جدا.. بجد فى ناس مركزة أوى اوى أوى معانا لدرجة أن فى مهرجان (مش الجونة) كان من كام يوم مبيسألوش أي حد من الزملاء عن الجائزة اللي واخدها لأ بيسألوهم عننا وعن الفرح.

وتابع: وعن تدخلى في شغل هنا والغريب أن في بعض الزملاء خاضوا في حياتنا الشخصية.. بجد شكرًا جدًا لكل الناس اللي فرحنا لنا من قلبها وربنا يديمكو نعمة.. أما بجد اللي مركزين ارجوكوا الحياة مش ناقصة.. إحنا فى شهر العسل وبايتين اهو في المستشفى، وبعد دقائق قليلة قام فهمي بحذف الصورة.