مجلس وزراء كوردستان يتخذ عدة قرارات منها تخص الموظفين والخريجين

عقد مجلس وزراء إقليم كوردستان، الأربعاء، جلسته الاعتيادية برئاسة مسرور بارزاني وبحضور نائبه قوباد طالباني.

في مستهل الاجتماع، تم التأكيد على ضرورة أن يتعامل الموظفون بمسؤولية مع الوثائق والأوراق الرسمية وعدم استخدامها خارج الإطار الوظيفي أو لمصالح شخصية أو لمصلحة الغير أو نشرها على شبكة الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، وذلك استناداً إلى المادة الخامسة من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم 14 لسنة 1991 المعدل.

وفي الفقرة الثانية من الاجتماع، جرت مناقشة مسألة القروض والالتزامات المالية التي تقع على عاتق حكومة إقليم كوردستان، إذ عرض سكرتير المجلس آمانج رحيم تقريراً مفصلاً ومعززاً بالمعلومات حول تلك القروض والالتزامات.

وثمن مجلس الوزراء جهود سكرتيره في إعداد التقرير، ثم أجرى نقاشاً مستفيضاً بشأن كيفية إدارة القروض وآلية تصفيتها ولاسيما أن جزءاً منها يقع على عاتق الحكومة الاتحادية، وهي في طور المباحثات بين الجانبين سعياً لحسمها.

كما ناقش مجلس الوزراء مقترحاً لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي الخاص بتعيين الخريجين الثلاثة الأوائل من الجامعات الحكومية التابعة للوزارة للعام الدراسي 2015 – 2016، حيث وجه مجلس الوزراء وزيري المالية والاقتصاد، والتعليم العالي والبحث العلمي، لإعداد دراسة يتم من خلالها تصنيف الأوائل حسب الاختصاص والحاجة على أن تقدم في الاجتماع القادم للمجلس لاتخاذ القرار النهائي بشأنها.