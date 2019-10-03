محتجون يقتحمون مبنى محافظة النجف

اقتحم محتجون مساء اليوم مبنى محافظة النجف، بالتزامن مع احداث مماثلة في عدة محافظة التي تشهد احتجاجات منذ امس الثلاثاء.

وقال مراسلنا ان المحتجين تمكنوا من اقتحام مبنى محافظة النجف من دون مقامة القوات الامنية المسؤولة عن حمايته.

وسبق ان اعلنت محافظة ذي قار حظراً للتجوال بعد احتجاجاً شهدت سقوط قتلى وجرحى.

وقتل ثلاثة محتجين واصيب العشرات بينهم عناصر من القوات الامنية بعدما اقتحم متظاهرون مبنى محافظة ذي قار في مركز المحافظة الناصرية.

وايضا اقتحم محتجون مساء اليوم مبنى محافظة ميسان القادسية وبابل واضرموا النار فيها.

واصيب محتجون بعدما فرقت القوات الامنية تظاهرة في النجف باستخدام الرصاص الحي.

وتجددت صباح اليوم الأربعاء التظاهرات في مناطق شمال بغداد، فيما قطعت السلطات الأمنية عددا من الطرق الحيوية وسط العاصمة.

وشهدت بغداد ومحافظات جنوبية أخرى أمس الثلاثاء، تظاهرات حاشدة مطالبة بتحسين الخدمات ومكافحة الفساد، قتل فيها 3 مدنيين على الأقل وجرح أكثر من 250.

وفي هذه الاثناء تشهد بعض مناطق العاصمة بغداد انتشارا كثيفا للقوات الأمنية على خلفية تحضيرات لاحتجاجات جديدة.

القوات الأمنية العراقية عززت تواجدها في العاصمة، وأطلقت النار في الهواء لتفريق المتظاهرين في منطقة الباب الشرقي.

وتوجه رئيس أركان الجيش العراقي الفريق أول ركن عثمان الغانمي، في وقت سابق الأربعاء، إلى مدينة الناصرية بصحبة وفد عسكري وأمني، وعقد اجتماعا لتطويق الحراك الشعبي المدني، وسط أنباء عن إطلاق نار على المتظاهرين.

واندلعت المظاهرات في مناطق متعددة شمال وغرب العاصمة وشرقها حتى جنوبها وتم حرق الإطارات وقطع طرق حيوية تربط العاصمة ببقية المحافظات.