مصرف الرافدين يطلق قروضا جديدة تتراوح ما بين 25 -50 مليونا لهذه الفئات

اعلن مصرف الرافدين يوم الاربعاء ان قروض تمويل اصحاب المختبرات والمذاخر الطبية تكون الحد الأعلى 50 مليون دينار بضمان رهن العقار المقدم من قبل المقترض و25 مليون دينار بضمان كفيل موظف مدني من موظفي دوائر الدولة الموطنة رواتبهم لدى المصرف .

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان اليوم، انه تقرر تقديم اجازة ممارسة المهنة وكتاب تأييد يؤيد فيه ان مقدم الطلب صاحب المختبر او المذخر يمارس عمله اضافة الى نسخة من هوية نقابة الكيميائيين العراقيين او نقابة الصيادلة او نقابة التقنيات الطبية او اَي هوية صادرة من الجهة الطبية المعنية.