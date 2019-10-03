مطار بغداد يؤكد استمرار حركة الطيران فيه ولا تغيير في مواعيد الرحلات

اعلنت ادارة مطار بغداد الدولي، الاربعاء، استمرار الحركة الجوية فيه.

وقالت ادارة المطار في بيان “تود ادارة مطار بغداد الدولي أن توضح للرأي العام عن استمرار الحركة الجوية فيه ولا يوجد أي تغيير او توقف في مواعيد الرحلات الجوية لمختلف شركات الطيران العاملة في المطار”.

واضاف البيان “لذا تفند جميع الأخبار غير الصحيحة وتؤكد على سير عملها وفقاً لمتطلبات منظمة الطيران المدني الدولي ICAO “.

وتابع “فيما تؤكد أهمية الأعتماد على الاخبار من مصادرها الموثوقة، وأن بوابات المطار مفتوحة على مدار 24 ساعة لاستقبال المسافرين بغية سفرهم وان نشاطاتها وأعمالها التي تقوم بها تسيير بُخطى ثابتة وواثقة”.