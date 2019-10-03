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مقاولون في اقليم كوردستان يقولون انهم معرضون للإفلاس

عبر اتحاد مقاولي اقليم كوردستان فرع السليمانية يوم الاربعاء عن قلقه حيال توقف الدعم المالي المقدم من قبل حكومة الاقليم للمشاريع التي ينفذها المقاولون.

وقال رئيس الفرع ناجي شيخ عز الدين في مؤتمر صحفي عقده اليوم، انه منذ أكثر من اسبوع قد توقف الدعم المالي الحكومي للمشاريع، مبينا ان توقف ذلك الدعم يحلق ضررا كبيرا بالمقاولين ويعرضهم للإفلاس.

واضاف “كان ينبغي ان يتم ابلاغ المقاولين مسبقا بقرار إيقاف دعم المشاريع من اجل ان يتخذوا احتياطاتهم، واستعداداتهم لمثل هكذا وضع”.

وتابع شيخ عز الدين ان المقاولين عملوا طوال فصل الصيف في المشاريع وقد آن الأوان ان يتسلم العاملون لديهم مستحقاتهم المالية، ولكن بسبب ايقاف ذلك الدعم المالي فإن المقاولين لن يتمكنوا حتى من دفع رواتب العاملين.

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