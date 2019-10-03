من لمتظاهري العراق … ومن سيحاسب قتلتهم **

المقدمة

بداية نسأل ألله أن يتغمد الضحايا الذين قتلو عمداً على أيدي القوات الخائنة والعميلة ، وتعازينا الحارة والقلبية لذويهم ، وليمنحهم ألله جميل الصبر والسلوان على مصابهم الجلل ؟

ولعنة ألله على كل المسؤولين والمعممين من الخونة والعملاء المأجورين منذ سقوط الصنم والى يوم الدين ، وعلى الساكتين على الجور والظلم والباطل بحق الارامل واليتامى والكهول المساكين ؟

الموضوع

في كل الدول تخرج تظاهرات ، والفرق بين الدّول المتحضرة والغبية ، أن الاولى تحميها شرطتها وقواتها الأمنية ، وإذا ما حدث شغب فقد تقسو عليهم بعض الشئ ولكن دون أن تقتلهم عمداً كما تفعل قواتنا وشرطتنا الووووطنية ، وإذا ما حدثت جريمة قتل لأحدهم فهنالك تحقيق ومحاسبة ومسؤولية ؟

والسؤال

من سيحاسب قتلة هـولاء الضحايا المتظاهرين العزّل ، وألأمر بقتلهم بالرصاص الحي وعن عمد وبائعي العراق وأهله ، أرئيس الجمهورية الغير صالح لحكم قرية ، أم حرامي البنوك عادل زوية ، أم البرلمان العفن الذي معظمه خونة وعملاء ، أم المرجعيات الدينية ربة الخراب والفساد والاجرام والمحسوبية ؟

فإذا كان ضمير من يحكمون العراق اليوم قد مات والى ألابد والعدالة فيه مفقودة ، فلي اليقين أن عدالة السماء لازالت موجودة وترصد كل شئ ، ونقول لهولاء أللهم لا شماته بكم غداً ، فمن لم يتعض من مصير الجيش الشعبي وقصي وعدي وصدام ، فهو من ألأنعام ومصيره الإعدام ؟

وأخيراً

حقيقة تقول { إن من إعتادو العيش في الظلمةٍ ، يستحيل عليهم العيش في النور ، لأن شريعتهم فاسدة وأعمالهم شريرة } سلام ؟

سرسبيندار السندي