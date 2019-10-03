ميرنا شلفون بجلسة تصوير بفستان قديم فما السبب؟

نشرت الفنانة السورية ميرنا شلفون صوراً لها عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي بفستان قالت إنه قديم وأضافت في تعليقها على الصور : ” اسرع صور بلكون وفشيت قلبي اتصورت بفستان قديم بس بحبو كتير ومالبستو ” .

وعلى الصعيد الفني لا تزال ميرنا تغيب عن الشاشة خلال السنوات القليلة الماضية حيث انها لم تسجل أي مشاركة في الأعمال الدرامية وذلك بسبب عدم اقتناعها بالأدوار المقدمة لها ومناسبتها على صعيد تقديم الإضافة كما أكدت في أحاديث سابقة .

وكانت الشائعات قد لاحقت ميرنا لجهة خطوبتها من الفنان اللبناني جو رعد العام الماضي قبل أن توضح أن الصور المتداولة لهما هي من جلسة تصوير .

وكانت ميرنا قد عبرت عن استيائها من محاولات التدخل بحياتها الشخصية مؤكدة أن هذا أمر خاص بالفنان وحياته وليس موضوعاً للتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي.