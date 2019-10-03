هجوم باريس .. مقتل 4 من الشرطة والمنفذ “موظف استخبارات”

قتل 4 عناصر شرطة طعناً بالسكين ، الخميس ، في اعتداء وقع داخل مقر شرطة باريس ونفذه موظف في المقر عمدت قوات الأمن إلى قتله لاحقاً ، بحسب مصادر متطابقة.

ويستطلع المحققون بالأخص احتمال وجود خلاف شخصي ، وفق المصادر نفسها.

ويعمل المنفذ الذي قتل في باحة المبنى ، في مديرية الاستخبارات في المقر.

إلى ذلك، نقلت وكالة رويترز عن رئيس بلدية العاصمة أن عدداً من الأشخاص أصيبوا بجروح خطيرة جراء الهجوم.

ووقع الاعتداء بعد الظهر داخل هذا المركز الرئيسي للشرطة الواقع في قلب المركز التاريخي للعاصمة قرب كاتدرائية نوتردام.

ولم يتضح المدى الذي وصل إليه المهاجم داخل المبنى قبل أن تطلق عليه الشرطة النار.

من جهتها، قالت هيئة النقل العام على تويتر، إن محطة المترو القريبة من موقع الهجوم قد أغلقت لأسباب أمنية.

وأفادت وسائل إعلام فرنسية أن وزير الداخلية، كريستوف كاستانير والمدعي العام في باريس توجها إلى مكان الحادث.

لاحقاً، توجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء إدوار فيليب، إلى مكان الاعتداء في باريس.