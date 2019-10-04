إيران تدعو مواطنيها لتأجيل سفرهم إلى العراق ‎

دعت وزارة الخارجية الإيرانية، الخميس، مواطنيها الذين يريدون السفر إلى العراق للمشاركة في زيارة الأربعين المقررة في 20 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، لتأجيل سفرهم، بسبب الاحتجاجات التي تعم المدن العراقية لليوم الثالث على التوالي.

وقال بيان لوزارة الخارجية الإيرانية، تعليقًا على الاحتجاجات بالعراق إنها، “ تطالب المواطنين الإيرانيين بتأجيل زيارتهم إلى العراق، حتى استتباب الأمن فيه، والانتباه إلى تحذيرات المسؤولين السياسيين والأمنيين بشكل كامل“.

وأضافت: ”نعرب عن أسفنا للأحداث التي تشهدها بعض المدن العراقية.. واثقون أن العراق ”حكومة وشعبا“ وبمساعدة كل التيارات والأحزاب والشخصيات وخاصة مراجع الدين، قادر على تهدئة الأوضاع وعدم السماح باستمرار هذه الأحداث التي تضر بالشعب العراقي والتي سيستغلها الأجانب“.

وتشهد المدن العراقية، احتجاجات عارمة، ضد نظام الحكم في بغداد، الذي تهيمن عليه الأحزاب والقوى السياسية المدعومة من إيران منذ العام 2003.

ورفع المتظاهرون في بعض المدن، شعارات ضد إيران، وسقط حتى الآن عدد من القتلى والجرحى في صفوف المتظاهرين.