الأسير المحرر/ خليل جبريل النجار يتنسم عبير الحرية

بقلم – سامي إبراهيم فودة

قال تعالى: “وَقَدْ أَحْسَنَ بِي إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ السِّجْنِ” صدق الله العظيم

بحمد لله تم الإفراج مساء يوم الاربعاء الموافق 2 /10/2019م عن الأسير المحرر/ خليل جبريل أحمد النجار”أبو محمد” من محافظة شمال غزة بعد قضاء 7 أعوام في سجون الاحتلال واحتفاء بيوم الأسير المحرر فقد احتشدت جماهير غفيرة في استقباله عبر معبر بيت حانون / إيرز الواقع في شمال قطاع,

وبهذا العرس الوطني لا يسعني في هذا المقام إلا أن نسلط الضوء على سيرة عطرة للأسير المحرر من سجون الاحتلال الإسرائيلي…

الاسير:- خليل جبريل أحمد النجار “أبو محمد”

تاريخ الميلاد :- 6/2/1968م

الانتماء :- فتح

البلدة الأصلية:- يبنه

مكان السكن :- مخيم جباليا “منطقة الجرن”بلوك13 “منطقة فؤاد أبو الفتح, شعبة شهداء حي الجرن

الحالة الاجتماعية:- متزوج وله من الأبناء ولدين وابنتين

العائلة تتكون من :- تتكون العائلة من 6 أفراد بما فيهم الأب والزوجة

الوظيفة:- عمل موظف في جهاز الشرطة 1994م وحاليا هو برتبة رائد

المؤهل العلمي:- حاصل على شهادة الثانوية العامة

أصاب بطلق ناري في العمود الفقري في ذكري رحيل خليل الوزير أبو جهاد بتاريخ 16/4/1988م ومازالت مستقرة في ظهرة

بقي موقوف بدون محاكمة:- لمدة عامين

التهمه الموجهة إليه:- الانتماء إلى حركة فتح ,والانتماء إلى كتائب شهداء الأقصى أيمن جودة والمشاركة في تشكيل كتائب عبد القادر الحسيني

مكان الاعتقال:- نفحة

تاريخ الاعتقال:- 3/10/2012م – تاريخ الإفراج 2/10/2019م

الحكم :- 7 أعوام

كيفية الاعتقال:- تم اعتقاله على معبر ايرز أثناء مرافقته لإخوة المريض, وتعرض لتحقيق قاسي في اقبية التحقيق على ايدي مخابرات الشين بيت, وتم عزلة في زنازين انفرادية وخاصة في معتقل نفحة وتنقل في أكثر من سجن كانت بداية رحلة اعتقاله في سجن المجدل تم انتقل الى سجن ايشل تم إلى سجن نفحة تم إلى ريمون وشارك الأسير في معارك الأمعاء الخاوية مع الأسرى البواسل في السجون

عمل في الإطار التنظيمي وكان أمين سر شعبة “محمد أبو شباك “منطقة فؤاد أبو الفتح,ونزل على انتخابات المنطقة ولم يسعفه الحظ للمشاركة في قيادة المنطقة التنظيمية

الحرية كل الحرية لأسرانا البواسل واسيراتنا الماجدات