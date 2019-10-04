الأمن يفرّق بالقوة احتجاج جديد في الديوانية

فرّقت قوات الأمن العراقية، مساء الخميس، بالقوة مظاهرة وسط محافظة الديوانية، وأوقفت عددًا من المتظاهرين.

وتجمع المحتجون قرب مبنى المحافظة الواقعة وسط المدينة، إلا ان قوات مكافحة الشغب فرّقت التجمع باطلاق الرصاص الحي في الهواء واستخدمت الغازات المسيلة للدموع”.

وتشهد بغداد وعدة محافظات عراقية، منذ الثلاثاء، احتجاجات شعبية راح ضحيتها 21 قتيلًا، حتى عصر الخميس.

ولاحتواء الاحتجاجات المتصاعدة المناهضة للفساد والبطالة وسوء الخدمات، فرضت الحكومة العراقية حظرًا للتجول بعدد من المحافظات، قوبل بخروج مئات المتظاهرين إلى شوارع العاصمة بغداد.

ويحتج العراقيون، منذ سنوات طويلة، على سوء الخدمات العامة الأساسية من قبيل الكهرباء والصحة والماء، فضلًا عن البطالة والفساد.