البحرين تدعو الى عدم السفر الى العراق وتطالب مواطنيها المتواجدين هناك بالمغادرة فورا

دعت وزارة خارجية مملكة البحرين مواطنيها إلى عدم السفر الى العراق الذي يشهد احتجاجات دخلت يومها الثالث.

وبحسب بيان للخارجية، انها تدعو ايضا كافة المواطنين المتواجدين في جمهورية العراق إلى ضرورة المغادرة فورًا، وذلك ضمانًا لأمنهم وحفاظًا على سلامتهم، وتوخي اقصى درجات الحيطة والحذر والابتعاد عن أماكن الاضطرابات والتجمعات واتباع تعليمات السلطات المحلية المختصة”.

‎ولطلب المساعدة يرجى التواصل على الأرقام التالية:

سفارة مملكة البحرين في بغداد

009647814256980

القنصلية العامة في النجف

009647728672227

مكتب العمليات بوزارة الخارجية:

0097317227555

وكانت ايران دعت مواطنيها الذين يريدون السفر إلى العراق للمشاركة في زيارة الأربعين المقررة في 20 تشرين الأول الجاري، لتأجيل سفرهم.

وتشهد المدن العراقية، احتجاجات عارمة، ضد نظام الحكم في بغداد، الذي تهيمن عليه الأحزاب والقوى السياسية المدعومة من إيران منذ العام 2003.

ورفع المتظاهرون في بعض المدن، شعارات ضد إيران، وسقط حتى الآن عدد من القتلى والجرحى في صفوف المتظاهرين.