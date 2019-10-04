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الجمعية العراقية لحقوق الانسان في الولايات المتحدة الامريكية تطالب بإيقاف الاعتقالات للناشطين والفاعلين في التظاهرات العراقية

صرح مسؤول الاعلام في الجمعية العراقية لحقوق الانسان في الولايات المتحدة الامريكية سامح كوركيس بما يلي :

تقوم الاجهزة الامنية في مدن ومناطق بغداد والمحافظات باعتقال وملاحقة الناشطين والفاعلين في الاحتجاجات والتظاهرات العراقية المطالبة بالإصلاحات والتي انطلقت منذ يوم الثلاثاء الماضي ولغاية الان في سابقة خطيرة اخرى تضاف الى سلسلة الاجراءات القمعية المنظمة التي مارستها من اطلاق الرصاص الحي والمطاطي واستخدام الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه الحارة والضرب بالهراوات والصاعقات الكهربائية مما ادت الى استشهاد (44) قتيلا ً منهم عناصر امنية، وجرح اكثر من (2000) مواطن واعتقال اكثر من (200) متظاهر.

إننا في الجمعية العراقية نكرر دعمنا ً لشباب التظاهرات ونطالب بإيقاف العنف المفرط والاعتقالات من قبل القوات الامنية ضد المتظاهرين، وإعادة شبكة الاتصالات، وتقديم الخدمات الاساسية وايجاد فرص العمل، وان تكون الحكومة جادة في معالجة هذا الوضع الخطير على حياة المواطنين العراقيين، ونناشد المتظاهرين بعدم الاشتباك مع القوات الامنية والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة.

المجد لشهداء التظاهرات .. والشفاء العاجل للجرحى والمصابين.

الجمعية العراقية لحقوق الانسان

في الولايات المتحدة الامريكية

4/ تشرين الاول/2019

Hamid Murad

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