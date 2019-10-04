الحلبوسي يدعو ممثلي المتظاهرين الحضور إلى البرلمان لمناقشة مطالبهم

وجه رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي دعوة حضور لممثلي الاحتجاجات القائمة منذ امس الاول الثلاثاء.

وبحسب وكالة الانباء العراقية الرسمية، فان رئيس البرلمان العراقي يدعو ممثلي المتظاهرين للحضور إلى البرلمان لمناقشة مطالبهم.

دعوة الحلبوسي تأتي بالرغم عدم تبني أية جهة توجيه او تحشيد الاحتجاجات.

وأصيب المئات وقتل 10 آخرين على الأقل، منذ أن استخدمت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع والذخيرة الحية، الثلاثاء الماضي، على حشود من المحتجين في بغداد والعديد من المدن في الجنوب؛ ما أثار غضبًا كبيرًا مع استمرار حملة القمع.

واستمرت الاشتباكات في بغداد حتى وقت متأخر من ليلة الأربعاء، بعد ساعات من إعلان رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي عن حظر التجول في العاصمة إلى أجل غير مسمى، وبعد ساعات، أبلغ التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة عن سلسلة من الانفجارات داخل أو بالقرب من المنطقة الخضراء في المدينة، وهي منطقة شديدة التحصين تحتوي على المؤسسات الحكومية والسفارات والقواعد العسكرية.