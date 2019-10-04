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الخارجية الأميركية تنفي إجلاء موظفين من سفارتها في بغداد

نفى مسؤول في الخارجية الأميركية للحرة الخميس ما أوردته تقارير تحدثت عن إجلاء الموظفين غير الأساسيين من السفارة الاميركية في بغداد.

وقال إن هذه التقارير غير صحيحة. بحسب تلفزيون الحرة الامريكي

وأشار إلى أن السفارة الأميركية في العراق أصدرت بيانا تنبه فيه الأميركيين من وجود مظاهرات في عدة مدن عراقية، وتطلب منهم تجنبها، والامتثال لتوجيهات السلطات، ومراقبة وسائل الإعلام المحلية للحصول على آخر التطورات. وذكرت السفارة بتوصيتها للمواطنين الأميركيين التي صدرت في أيار 2019 بعدم السفر إلى العراق.

وتوقفت السفارة عن استقبال المراجعين بسبب حظر التجول المفروض، وطلبت منهم إعادة جدولة مواعيدهم.

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