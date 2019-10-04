السفارة الامريكية تعلق خدماتها لحين رفع حظر التجوال عن بغداد

اعلنت السفارة الامريكية في العاصمة العراقية بغداد، اليوم الخميس، تعليق خدماتها القنصلية.

وقالت السفارة في بيان لها “حدثت المظاهرات طوال الأسبوع وما زالت مستمرة، وعلى الرغم من كونها كبيرة، إلا أنها متقطعة وعفوية”.

واضافت انه “وفقاً للتقارير المحلية قُتل عدة أشخاص وأصيب المئات في المظاهرات، وتم تعليق الوصول إلى الإنترنت في معظم أنحاء البلاد، حتى فجر يوم الخميس 3 تشرين الأول، فرضت الحكومة العراقية حظراً للتجول في بغداد، حيث حظرت مرور المشاة والمركبات في جميع أنحاء المدينة باستثناء خدمات الطوارئ والسفر إلى مطار بغداد”.

وتابعت “لذلك يتم تعليق الخدمات القنصلية الروتينية حتى يتم رفع حظر التجول”، مبينة انه “يجب على المتقدمين إعادة الجدولة عبر موقع أمباسي الإلكتروني، حيث تم تزويد السفارة بمكالمات الطوارئ، على الرغم من أن قدرة القسم على الاستجابة لا تزال محدودة بسبب الوضع الأمني”.

وخرج الالاف من الاشخاص في ساحة التحرير وسط بغداد يوم الثلاثاء في تظاهرات احتجاجية مطالبين بتوفير الخدمات، وتحسين الواقع المعيشي، وتوفير الوظائف للعاطلين، والقضاء على ظاهرتي البطالة المتفشية في المجتمع، والفساد المالي والاداري المستشري في دوائر الدولة ومؤسساتها.

وأعلنت الحكومة الاتحادية حظر التجول في بغداد اعتبارا من الخامسة من صباح اليوم الخميس حتى إشعار آخر.

كما شهدت محافظات عدة احتجاجات شعبية غاضبة، منها واسط وكركوك والديوانية وميسان والبصرة وكربلاء وذي قار، اسفرت عن سقوط قتلى وجرحى.