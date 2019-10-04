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السيستاني يدعو قوات الأمن لعدم استخدام القوة المفرطة مع المتظاهرين

حث الزعيم الأعلى لشيعة العراق آية الله العظمى علي السيستاني يوم الجمعة قوات الأمن والمحتجين على عدم استخدام القوة وانتقد زعماء العراق لتقاعسهم عن القضاء على الفساد وخص باللوم نواب البرلمان.

وقال السيستاني في خطبة الجمعة التي ألقاها نيابة عنه ممثله أحمد الصافي في مدينة كربلاء إن الاضطرابات ”خلّفت عشرات الضحايا وأعدادا كبيرة من الجرحى والمصابين والكثير من الأضرار على المؤسسات الحكومية وغيرها، في مشاهد مؤلمة ومؤسفة جدا“.

وأضاف أن الحكومة والقوى السياسية لم تستجب لمطالب الشعب في مكافحة الفساد أو تحقق أي شيء على أرض الواقع.

وقال ”مجلس النواب بما له من صلاحيات تشريعية ورقابية يتحمل المسؤولية الأكبر في هذا المجال“.

إعداد سها جادو للنشرة العربية – تحرير ليليان وجدي

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