الصدر يدعو نواب سائرون لتعليق عضويتهم في البرلمان العراقي

دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم الجمعة، نواب كتلة سائرون إلى تعليق عضويتهم في البرلمان.

وقال الصدر في بيان مقتضب، “أدعو نواب كتلة سائرون إلى تعليق عضويتهم وبلا توانٍ فهذا أملي بكم، وعدم الحضور إلى مجلس النواب لحين تقديم الحكومة برنامجاً واضحاً يرتضيه الشعب والمرجعية يحتاج فيه إلى اصواتكم الحرة، كما وأنصح بقية الكتل بالتأسي بهذا القرار ارضاءً لله والشعب والمرجعية وكفاكم ظلماً للشعب”.

ويأتي قرار الصدر بعد أقل من ساعتين على دعوة المرجع الديني السيستاني الكتل الكبيرة لتحمل مسؤولياتها.

وقُتل ما لا يقل عن 30 شخصا واصيب اكثر من الف أثناء الاحتجاجات المناهضة للحكومة التي دخلت الجمعة يومها الرابع ، فيما تفرض الحكومة منذ فجر امس الخميس حظراً للتجوال لايتقيد به المواطنون .