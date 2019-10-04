الورقه المفقوده في خطاب السيد عادل عبد المهدي

د.عبد الكريم السوداني

كل ماجاء في اوراق كلمة السيد عادل عبد المهدي كان مهما , ولكن الورقه الاهم من بين هذه الاوراق قد فقدت !! اين وكيف؟ لااعرف , ولكني اوكد انها الورقه الاهم من بين الاوراق , لانها كانت تحمل الاتي :

ياابناء شعبي , انتم تعرفون انني لم اشارك في الانتخابات البرلمانيه السابقه , وكنت بعيدا بعض الشئ عن السياسه , ومنهمكا بدراساتي الاقتصاديه , وفوجئت بترشيحي لمنصب رئاسة الوزراء كمرشح تسويه , اذ لم اكن مرشحا عن الكتله الاكبر التي لم يحددها البرلمان , وبصراحه تامه كان ترشيحي مخالفا للدستور , ولكني قبلت ذلك وتحملت المسؤوليه لانقاذ البلد من الوقوع في كارثه كبيره … وانتم تعرفون ايضا ماشاب الانتخابات السابقه من مقاطعه وتلاعب , فالجميع غير مقتنع بما ألت اليه النتائج سوى بعض المشاركين الفائزين فيها !!

لذلك , ولآجل ان تعود العمليه السياسيه الى مسارها الصحيح , اقترح الاتي :

1-استمرار الحكومه الحاليه لمدة لاتزيد عن سنة واحده , اعتبارا من تاريخ هذا اليوم الجمعة 4/10/2019 .

2-يقوم مجلس النواب وخلال ستة اشهر بتشريع قانون جديد للانتخابات البرلمانيه يضمن حقوق المشاركين فيها.

3-تصدر السلطه القضائيه قرارا او تعديلا لقرارها السابق لتحديد الكتله الاكبر وبما يضمن حق الكتله الفائزه باكبر عدد من المقاعد.

4- يقدم موعد اجراء الانتخابات الى شهر حزيران من العام 2020

5- تجرى الانتخابات القادمه باشراف المنظمات الدوليه.

6- تتعهد الحكومه الحاليه وخلال مده لاتزيد عن السنه بتنفيذ كل ماجاء بهذه الكلمه من توزيع الاراضي , وتوفير فرص العمل للشباب , وتخصيص راتب شهري لكل عائله تعيش دون مستوى الفقر .

ياابناء شعبي.. اتمنى عليكم ان تقبلوا هذا المقترح الذي اجد فيه تصحيحا حقيقيا لمسار العمليه السياسيه , ولاعطاء الفرصه المناسبه للجميع في اختيار مرشحيهم وفق ماتمليه عليهم المصلحه العامه .. واتمنى عليكم ان تعرفوا وتتاكدوا من ان عادل عبد المهدي لم ولن يكن في يوم ما طامعا بهذا المنصب.. وستبقى قلوبنا قبل ابوابنا مفتوحه امام الجميع خدمه للعراق وشعبه الأبي ..

هذا ماجاء في الورقه المفقوده من بين اوراق كلمة السيد عادل عبد المهدي .. ياترى ماذا سيفعل ؟ اعتقد انه سيقرأها في كلمته القادمه ..