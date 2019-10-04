برلماني مخاطبا الرئاسات الثلاث بالعراق: أنتم لستم أقوى من البشير وبوتفليقة

وجه النائب احمد الجبوري يوم الخميس انتقادا لاذعا للرئاسات الثلاث على خلفية قمع التظاهرات، وفرض اجراءات مشددة متمثلة بحظر التجوال وقطع خدمة الانترنت.

وقال الجبوري في تغريدة له على منصات التواصل الاجتماعي “تويتر”، “الى الرئاسات الثلاث الموقرة إنزال العسكر للشوارع وحظر التجوال وقطع الانترنيت وقِمع المتظاهرين وسقوط مزيد من القتلى والجرحى سيعقد المشهد اكثر ولن تتوقف المظاهرات أبداً”.

وخاطب الجبوري “انتم لستم بأقوى من (البشير وبو تفليقه) حافظوا على العراق وشعبه وقوموا بإصلاح حقيقي ولو على انفسكم، ولات حين مندم”.

واعلنت المفوضية العليا لحقوق الانسان في وقت سابق من اليوم عن مقتل 12 متظاهرا، واصابة المئات في ‏‏اخر تحديث لحصيلة الضحايا نتيجة الاحتجاجات في العراق كافة.

وأعلن رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي حظر التجول في بغداد اعتبارا من الخامسة من صباح اليوم الخميس حتى إشعار آخر.

وخرج الالاف من الاشخاص في ساحة التحرير وسط بغداد يوم الثلاثاء في تظاهرات احتجاجية مطالبين بتوفير الخدمات، وتحسين الواقع المعيشي، وتوفير الوظائف للعاطلين، والقضاء على ظاهرتي البطالة المتفشية في المجتمع، والفساد المالي والاداري المستشري في دوائر الدولة ومؤسساتها.