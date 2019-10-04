بلاغ صحفي عن انبثاق المنبر العراقي في لندن والمملكة المتحدة

تحت شعار اصلاح النظام السياسي وبناء مؤسسات الدولة النزيهة والمهنية في العراق تم مساء الاربعاء، الثاني من شهر تشرين الاول الاعلان رسمياً عن انبثاق المنبر العراقي في لندن وبقية ارجاء المملكة المتحدة، بحضور اغلبية الاعضاء المؤسسين للمنبر والذين زاد عددهم على اثني عشر عضواً وبعد التداول يشأن الية عمل المنبر تم انتخاب السيد ضرغام جواد كاظم رئيساً للجنة المنبر في لندن والمملكة المتحدة والسيد علي علاوي مسؤولا عن الشؤن الادارية كما تم انتخاب السيد كريم الصفار مسؤولاً عن لاتصالات والشؤن التنظيمية. كما تم في نفس الوقت انتخاب الاستاذة مريم جمال مالك مسؤولةً عن ضبط محاضر الاجتماعات وما يترتب على ذلك من اقتراحات يتم رفعها لاحقاً الى مركز العلاقات للمنبر في العاصمة بغداد. كما انتخب الحاضرون الدكتور اياد كركجي مستشاراً عاماً لهيئة واعضاء المنبر.

وبهذه المناسبة، نهنيء رئيس المبر العراقي سيادة الدكتور اياد علاوي وكافة الاخوات والاخوة اعضاء المنبر العراقي في العراق وخارجه معاهدين الجميع على العمل الجاد والالتزام بمباديء وشعارات المنبر العراقي كما وردت في بيان تاسيسه.

تطرق المجتمعون الى دوامة العنف الراهنة التي تلف العراق اليوم واستنكروا استخدام العنف المفرط بحق ابناء العراق المطالبين بحقوقهم المشروعة ودعوا الجميع الى التحلي بروح المواطنة والتزام السلم في مسيرة الاحتجاجات والحفاظ على الامن والممتلكات العامة. ثم اقر المجتمعون بان الحل الجذري يكمن في اعادة النظر بالنظام السياسي الراهن واعادة هيكلته على اساس احترام حقوق المواطن بعيداً عن المحاصصة الطائفية والعرقية والمناطقية التي ادت الى هذ الوضع الكارثي في العراق.

هذا وتضمن محضر الاجتماع توصيات متعددة سيتم رفعها الى المنظومة الرئيسية حسب التسلسل المرجعي للمنبر العراقي.

ضرغام جواد كاظم

رئيس المنبر العراقي في لندن وبقية ارجاء المملكة المتحدة واوربا

لندن في 2\10\2019