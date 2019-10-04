تصريحات رئيس البرلمان المصري علي عبد العال التي “امتدح” فيها هتلر تثير جدلا واسعا

أشعل خطابٌ لرئيس البرلمان المصري، على عبد العال، سخطا على وسائل التواصل الاجتماعي أثنى فيه على مشاريع البنية التحتية التي دشنها الزعيم النازي أدولف هتلر.

وأدلى عبد العال بتصريحاته في معرض الدفاع عن خطط تنمية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وقال عبد العال إن هتلر له أخطاؤه، لكنه “وضع بنية أساسية قوية للدولة الألمانية”.

وردّ عبد العال على ما أثير عن كلمته بأنها اجتُزئت من سياقها.

واعتُقل المئات في مصر في الأسابيع القليلة الماضية بسبب التظاهر احتجاجا على مزاعم فساد طالت الحكومة والجيش والتي تتعلق بمشاريع بناء.