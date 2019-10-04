تطورات الاوضاع في العراق حتى الساعة 10:30 مساء : حظر تجوال غير محترم و 30 “شهيدا”

خلية الأزمة العراقية أعلنت عن ارتفاع عدد شهداء التظاهرات إلى 31 شخصا بينهم عنصر امني واحد ، فيما بلغ عدد المصابين 1188 جريحا بينهم من القوات الامنية

الناصرية : حرق مقرات و حرق مكاتب احزاب و سقوط نحو 7 شهداء ينتظر تشييعهم الجمعة

بي بي سي : السلطات تحجب الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي وانتشار وسم #العراق_ينتفض

غلق الطرق المؤدية لبغداد

فرانس برس: قوات الأمن بدات استخدام وسائل غير تقليدية لتفريق المتظاهرين، من بينها استخدام الطائرات المروحية لرش الغاز واستعمال السيارات العسكرية لدهس المحتجين فضلا عن إطلاق النار الحي والغاز المسيل للدموع، بالتزامن مع حملات اعتقالات عشوائية في العاصمة بغداد وفي محافظات الجنوب.

الاحتجاجات الدامية التي يشهدها العراق منذ الثلاثاء وحظر التجول الذي فرضته السلطات، الاتحاد المحلي لكرة القدم إلى تأجيل المباريات المتبقية من المرحلة الثالثة للدوري.

البحرين تطلب من رعاياها مغادرة العراق “فورا”