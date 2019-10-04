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تنسيقية تظاهرات بغداد تطالب باقالة الحكومة وحل البرلمان مقدمة ورقة من 6 نقاط

قدمت تنسيقية بغداد، الاربعاء، ورقة مطالب تتضمن 6 نقاط إلى رئيس الجمهورية، ابرزها اقالة الحكومة القائمة وحل البرلمان.

وتضمنت ورقة المطالب التي حصل “ديجيتال ميديا ان ار تي” على نسخة منها اليوم (3 تشرين الثاني 2019)على عدة نقاط:

1- استقالة الحكومة

2- حل البرلمان

3- تغيير المفوضية

4- قانون انتخابات جديد

5- تحديد موعد لاجراء الانتخابات

6- عدم مشاركة الطبقة السياسية التي ادارت العراق ما بعد 2003 في الانتخابات الجديدة

وختمت التنسيقية ورقة مطالبها بالقول: “وهذا يتم بقيادتكم باعتباركم الحل الوسط وفي حالة عدم الاستجابة سوف تستمر ثورتنا الى النهاية”، على حد تعبيرها.

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