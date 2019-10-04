تنسيقية تظاهرات بغداد تطالب باقالة الحكومة وحل البرلمان مقدمة ورقة من 6 نقاط

قدمت تنسيقية بغداد، الاربعاء، ورقة مطالب تتضمن 6 نقاط إلى رئيس الجمهورية، ابرزها اقالة الحكومة القائمة وحل البرلمان.
وتضمنت ورقة المطالب التي حصل “ديجيتال ميديا ان ار تي” على نسخة منها اليوم (3 تشرين الثاني 2019)على عدة نقاط:
1- استقالة الحكومة
2- حل البرلمان
3- تغيير المفوضية
4- قانون انتخابات جديد
5- تحديد موعد لاجراء الانتخابات
6- عدم مشاركة الطبقة السياسية التي ادارت العراق ما بعد 2003 في الانتخابات الجديدة
وختمت التنسيقية ورقة مطالبها بالقول: “وهذا يتم بقيادتكم باعتباركم الحل الوسط وفي حالة عدم الاستجابة سوف تستمر ثورتنا الى النهاية”، على حد تعبيرها.