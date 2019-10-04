Posted on by

“تهدئة للأوضاع”.. مكتب عبد المهدي يحدد طريقة للتواصل مع المتظاهرين

اصدر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، بياناً بشأن متابعة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي الاتصالات المستمرة بممثلين عن المتظاهرين السلميين للنظر بالطلبات المشروعة.

وأدناه نص البيان:

“يتابع رئيس مجلس الوزراء الاتصالات المستمرة بممثلين عن المتظاهرين السلميين للنظر بالطلبات المشروعة، وصولا إلى ما يلبي تطلعات شعبنا وفئة الشباب منهم خاصة لتهدئة الأوضاع والعودة إلى الحياة الطبيعية والتهيؤ للقاء بهم وقد تم تحديد الأرقام التالية للتواصل، وتنظيم ذلك:

الخط الساخن 5600

07809141889

07734978009 “.

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close