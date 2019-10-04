“تهدئة للأوضاع”.. مكتب عبد المهدي يحدد طريقة للتواصل مع المتظاهرين

اصدر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، بياناً بشأن متابعة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي الاتصالات المستمرة بممثلين عن المتظاهرين السلميين للنظر بالطلبات المشروعة.

وأدناه نص البيان:

“يتابع رئيس مجلس الوزراء الاتصالات المستمرة بممثلين عن المتظاهرين السلميين للنظر بالطلبات المشروعة، وصولا إلى ما يلبي تطلعات شعبنا وفئة الشباب منهم خاصة لتهدئة الأوضاع والعودة إلى الحياة الطبيعية والتهيؤ للقاء بهم وقد تم تحديد الأرقام التالية للتواصل، وتنظيم ذلك:

الخط الساخن 5600

07809141889

07734978009 “.