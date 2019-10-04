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توزيع تعويضات 20 ألف متضرر أيمن الموصل

أعلنت اللجنة المخصصة بتعويض متضرري محافظة نينوى، اليوم الجمعة، عن بدء توزيع تعويضات نحو20 ألفاً من المتضررين بعد استكمال معاملاتهم وتدقيقها من قبل اللجنة المركزية للتعويضات في بغداد.

وقال محافظ نينوى منصور المرعيد إن «لجنة التعويضات بدأت بصرف مبالغ لنحو 20 ألف متضرر كانوا قد قدموا طلبات للتعويضات بشأن ممتلكاتهم (منازل ومحال وسيارات) التي تضررت خلال سيطرة عصابات داعش».

وأضاف أن «اللجنة الفرعية في المحافظة ستعلن خلال الأسبوع القادم عن وصول وجبات جديدة من بغداد وسيتم أيضاً صرف المبالغ التي يستحقونها من التعويضات».

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