خطاب الجمعة .. الفرق بين طهران والنجف ..

صادق الموسوي..

قال خطيب جمعة طهران امامي كاشاني حول الاحتجاجات في العراق انها مدفوعة من امريكا وإسرائيل وطالبت الحكومة العراقية بالتصدي لها لإخماد الفتنة في المنطقة ، خطيب الجمعة في كربلاء السيد الصافي نظر اليها انها احتجاجات عراقية بحته وحذرت الحكومة منها في خطب سابقة ، وطالبت البرلمان ان يأخذ دوره بشكل اكبر لتنفيذ متطلبات المحتجين ، هذا الفرق في النظرة اتجاه مايجري في العراق بين مرجعيتان دينيتان – سياسيتان يعكس نوع من قصر النظر في طهران اتجاه مايجري في العراق ، حيث تنظر للأمور نظرة سياسية بحته ، بعيداً عن معانات شعب يئن تحت وطئة الفساد والمفسدين ، والتي تتحدث بها مرجعية النجف بالتفصيل في خطبها ، على ايران ان تعي ان العراق بحاجة الى وقفة مساندة تنهي سطوة الفساد، وتعمل على مساعدة العراق في البناء والإعمار وانهاء البطالة، وان تغير من سياستها فالأموال التي تدخل الى ايران من العراق ليست بالقليلة من خلال تجارتها وتصديرها للكثير من المواد ، فالأموال التي تصرفها على القنوات الفضائية المملة وعلى تقوية بعض الاحزاب والقوى السياسية ، من الجدير بها ان تعيد النظر في صرف هذه الأموال في مشاريع البناء والإعمار وان تضع يدها بيد مرجعية النجف في إنهاء حالة الفساد في البلد ، فعراق معافى خير سند لقضايا المنطقة من عراق مريض لايستطيع ان يتخذ قرار ..