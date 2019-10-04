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دعوة عامة وقفة احتجاجية للتضامن مع المتظاهرين

دعوة عامة

باسم الجالية العراقية في هولندا

ندعوكم للمشاركة في وقفة احتجاجية للتضامن مع المتظاهرين في هذه الانتفاضة العارمة التي يشهدها الوطن والتي اشعلها الفشل الحكومي المستمر في كل المناحي السياسية والاقتصادية والزراعية والخدمات . وكان لوقفة اصحاب الشهادات وصمودهم الدور المحرض لتجاوب كل فئات الشعب والقول كفى كفى فالبلد لايتحمل المزيد .

ان الجالية العراقية بكل فصائلها تسجل دعمها الكامل لاهلنا وتتضامن في وقفتها مع المتظاهرين وتدعو الى ايجاد حلول ناجعة حقيقية فعالة . عاش العراق وعاش الشعب العراقي .

Johan de wittlaan 16

2517 JR Den Haag

السبت 5 اكتوبر 2019

الساعة الثانية بعد الظهر

ملاحظة : للاتصال والاستعلام الزميل مهند 0613461129,الزميل ميسم

0633724418Image preview

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