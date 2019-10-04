دعوة عامة وقفة احتجاجية للتضامن مع المتظاهرين

دعوة عامة
باسم الجالية العراقية في هولندا
ندعوكم للمشاركة في وقفة احتجاجية للتضامن مع المتظاهرين في هذه الانتفاضة العارمة التي يشهدها الوطن والتي اشعلها الفشل الحكومي المستمر في كل المناحي السياسية والاقتصادية والزراعية والخدمات . وكان لوقفة اصحاب الشهادات وصمودهم الدور المحرض لتجاوب كل فئات الشعب والقول كفى كفى فالبلد لايتحمل المزيد .
ان الجالية العراقية بكل فصائلها تسجل دعمها الكامل لاهلنا وتتضامن في وقفتها مع المتظاهرين وتدعو الى ايجاد حلول ناجعة حقيقية فعالة . عاش العراق وعاش الشعب العراقي .
Johan de wittlaan 16
2517 JR Den Haag
السبت 5 اكتوبر 2019
الساعة الثانية بعد الظهر
ملاحظة : للاتصال والاستعلام الزميل مهند 0613461129,الزميل ميسم
0633724418